Магомед-Шапи Сулейманов: «Тамбов» нужно было дожимать»
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после ничьей в матче с «Тамбовом» (0:0) заявил, что с командами оборонительного плана всегда тяжелее играть, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также он не согласен с тем, что его эффективность стала меньше.
— С такими командами тяжелее играть, чем с лидерами, потому что они всей командой стоят в обороне, и ее тяжело взламывать, — заявил Сулейманов. — У нас были моменты, надо было их реализовывать. Наша ошибка.
— Невезение?
— Не скажу, что у нас были прям 100-процентные моменты, но они были. Надо было дожимать. Такие матчи нужно выигрывать, но это футбол, так бывает.
— Все прямые конкуренты проиграли, «Ростов» сыграл вничью. Эти результаты давили как-то?
— Нет. У нас всегда одно и то же — вне зависимости от результатов других команд, мы стараемся побеждать. Когда-то получается, когда-то — нет. На других мы не смотрим.
— «Краснодару» не хватило физики во втором тайме. Накопилась усталость?
— График плотный, игр много, люди выбывают, и это тяжело. Но в любом случае, я думаю, мы должны были побеждать.
— Матч с ЦСКА станет особенным для команды?
— Это игра с прямым конкурентом. Я не буду играть, у меня 4 желтые карточки, но у команды будет огромный настрой на победу.
— Когда вы выходили на замену, вы были более продуктивны — забивали голы. Сейчас, выходя в старте, нет такой продуктивности. Как для себя вы это объясняете?
— Вы посмотрите статистику, у кого в команде показатель «гол+пас» больше всего.
— Вас заменили по ходу матча. Усталость?
— Мне сказали, что я много играю, у меня накапливается усталость.
— Но вы с этим не согласны?
— Я никогда с этим не согласен. Я всегда хочу играть.
— Физически как себя чувствуете?
— Хорошо. Но тренеру, может, виднее. Берегут? Не знаю.
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