Магомед-Шапи Сулейманов: «Тамбов» нужно было дожимать»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после ничьей в матче с «Тамбовом» (0:0) заявил, что с командами оборонительного плана всегда тяжелее играть, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также он не согласен с тем, что его эффективность стала меньше.

— С такими командами тяжелее играть, чем с лидерами, потому что они всей командой стоят в обороне, и ее тяжело взламывать, — заявил Сулейманов. — У нас были моменты, надо было их реализовывать. Наша ошибка.

— Невезение?

— Не скажу, что у нас были прям 100-процентные моменты, но они были. Надо было дожимать. Такие матчи нужно выигрывать, но это футбол, так бывает.

— Все прямые конкуренты проиграли, «Ростов» сыграл вничью. Эти результаты давили как-то?

— Нет. У нас всегда одно и то же — вне зависимости от результатов других команд, мы стараемся побеждать. Когда-то получается, когда-то — нет. На других мы не смотрим.

— «Краснодару» не хватило физики во втором тайме. Накопилась усталость?

— График плотный, игр много, люди выбывают, и это тяжело. Но в любом случае, я думаю, мы должны были побеждать.

— Матч с ЦСКА станет особенным для команды?

— Это игра с прямым конкурентом. Я не буду играть, у меня 4 желтые карточки, но у команды будет огромный настрой на победу.

— Когда вы выходили на замену, вы были более продуктивны — забивали голы. Сейчас, выходя в старте, нет такой продуктивности. Как для себя вы это объясняете?

— Вы посмотрите статистику, у кого в команде показатель «гол+пас» больше всего.

— Вас заменили по ходу матча. Усталость?

— Мне сказали, что я много играю, у меня накапливается усталость.

— Но вы с этим не согласны?

— Я никогда с этим не согласен. Я всегда хочу играть.

— Физически как себя чувствуете?

— Хорошо. Но тренеру, может, виднее. Берегут? Не знаю.

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