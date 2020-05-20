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Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что переболел коронавирусом

20 мая 2020, 22:32
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что переболел коронавирусом. Он также отметил, что в настоящее время уже полностью выздоровел.

— Во-первых, в данный момент я абсолютно здоров! — приводит Sport24 слова Сулейманова. — Что подтверждено тремя тестами, результат которых отрицательный. Во-вторых, я действительно перенес эту болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал.

В ночь с 3-го на 4-е у меня поднялась температура, я вызвал скорую и сообщил клубному врачу. Утром у меня взяли тест, он был положительным. Я решил не рисковать и лег на госпитализацию в больницу. Я сам попросил клуб никому об этом не сообщать, чтобы лишний раз не беспокоить своих близких. Болезнь протекала в легкой форме, я выздоровел, сдал все тесты. Я полностью здоров и нахожусь дома. Готовлюсь приступить к тренировкам.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-05-20-suleymanov-rasskazal-chto-perebolel-koronavirusom-ya-polnostyu-zdorov-gotovlyus-pristupit-k-trenirovkam

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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