Магомед Оздоев: «У нас не любят хвалить своих. Нужно болеть за наши клубы в еврокубах»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев призвал поддержать российские клубы в еврокубках. В этом сезоне впервые в истории три команды из России сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов. Зенитовцы сыграют в группе с «Брюгге», «Боруссией» из Дортмунда и «Лацио».

— Для нас задача выйти из группы. Думаю, мы ее выполним, — сказал Оздоев в интервью «Футболу России» на телеканале «Россия 24». — Хочется меньше разговоров, что российский футбол плохой. Когда вылетели «Динамо» и «Ростов», было много вопросов об уровне нашего чемпионата. Я бы не сказал, что это уровень нашего чемпионата, это уровень тех команд, которые на данном этапе сыграли так. «Краснодар» показал другой уровень. За всю историю Лиги чемпионов еще не было трех команд из России.

У нас не любят хвалить наших. Но независимо от того, за кого мы болеем в России, нужно болеть за клубы в европейских турнирах. Чем больше у нас очков, тем больше клубов в еврокубках. Это лучше для страны. Многие детки хотят играть в футбол, когда приезжают к ним на стадионы ведущие футболисты мира.