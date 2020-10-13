Магомед Оздоев: «Переход Вендела оцениваю прекрасно»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев положительно оценил переход в команду конкурета по позиции бразильца Вендела. Чемпионы России заключили с 23-летним центральным хавбеком контракт на пять сезонов.

— Переход Вендела оцениваю прекрасно. В любом случае конкуренция будет, — сказал Оздоев в интервью «Футболу России» на телеканале «Россия 24». — Конкуренция всегда есть в клубе. Стоит дать слабину, и тот, кто не играет, будет основным игроком. Я всегда ставлю в пример себя. В «Локомотиве» я был юным парнем, все думали, что я молодой, меня не будут ставить. Но команда провела несколько неудачных матчей, Красножан сказал мне: «Парень, в следующем матче ты будешь в заявке». Я получил свой шанс и с тех пор играл.

Приход любого игрока — плюс для команды в первую очередь. Но все зависит от пришедшего футболиста.