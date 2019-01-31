Магомед Оздоев: "Мы - "Зенит", проигрывать в три мяча для нас недопустимо"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев посетовал на неудачную игру команды в товарищеском турнире в Катаре. Петербуржцы стали третьими, уступив "Локомотиву" (1:3) и "Спартаку" (0:3) и разгромив "Ростов" (5:0).

– Когда ты проигрываешь, тебя всегда будут критиковать, статус матчей при этом абсолютно не важен, – цитируют "Известия" Оздоева. – Мы – "Зенит", и проигрывать в три мяча для нас недопустимо даже в товарищеских встречах. Но так сложилось, что мы получили именно такой результат.