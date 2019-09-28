РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Магомед Оздоев: «Как таковой игры сегодня не было»

28 сентября 2019, 21:49

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал игру своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1). Хавбек остался недовольным из-за неназначенного пенальти в начале первого тайма.

— Сегодня было много борьбы, как таковой игры не было, — сказал Оздоев. — Сегодня было важно победить всем. Выиграл «Локомотив». Инициативу никто не забирал. Начали хорошо, потом на встречных курсах пошел футбол.

Знаю, что 100 процентов был пенальти в ворота «Локомотива». Не знаю, чем руководствовался судья. Так бывает. (Константин Колмаков)

Локомотив — Зенит

Опрос

проголосовало: 6135
Все опросы
Судья Вилков отменил два гола в матче «Локомотив» — «Зенит». Все по делу?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир