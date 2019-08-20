Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о языке жестов, с помощью которого он общается на поле с одноклубником, хавбеком Вильмаром Барриосом, информирует официальный сайт сине-бело голубых.

25-летний Барриос перешел в «Зенит» в феврале из «Боки Хуниорс».

«У нас с ним свой язык — язык жестов. Барриоса мы называем «Куча», потому что он ко всем так обращается. На его языке это значит «друг». Он мне говорит все время: «Куча, ла-ла-ла...» Я: «Все нормально, тебя понял». На самом деле мне нравится играть с ним. Я знаю каждый его маневр, а он — мой. Такое редко бывает, и на наших с ним позициях такое взаимопонимание очень важно. Для «Зенита» Барриос — очень хорошее приобретение. Я всегда много отбирал, когда играл в опорной зоне. Другое дело, что, когда появляется полное взаимопонимание с игроком, который рядом, это смотрится совсем по-другому», — приводит слова Оздоева пресс-служба «Зенита».

Оздоев объяснил, почему ему нравится играть в «Зените»