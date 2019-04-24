Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

– И в первом, и во втором таймах ЦСКА владел территориальным преимуществом, при потере мяча быстро вступал в отбор. К сожалению, мы тяжело выходили из-под прессинга. В те немногочисленные моменты, когда выходили, нам не хватало психологии. Тяжело мы выходили в атаку. Есть у ребят определенное волнение. Ситуация не поменялась после перерыва. Все моменты мы не смогли забить. ЦСКА заслуженно победил.

– Вы говорили про мотивацию. А вот ваши коллеги говорят, что соперникам очки нужнее и их уже похоронили. Как к этому относитесь?

– Нас могу похоронить кто угодно – и вы, и болельщики. Но ни в коем случае, не я, ни мои ребята, себя не похороним. Все решается на поле во время игры. В каком бы мы ни были положении. Может криво, еще как-то, но мы будем играть и постараемся быть конкурентоспособными.

– После ваших слов после прошлого матча о внимании к клубу что-то изменилось?

– Если изменилось, то только в худшую сторону (смеется). Хотя куда еще хуже? Как я понял, никакой реакции не будет к моему большому сожалению. Мы действительно никому не нужны, предоставлены сами себе. Остался месяц, постараемся, чтобы это выглядело достойно. (Александр Рогулев)