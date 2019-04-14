Магомед Адиев: "Некоторых игроков приходится использовать не на своих позициях"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Зенита" заявил, что ему приходится использовать некоторых игроков не на своих позициях из-за короткой скамейки.

- До конца нельзя быть довольным игрой с "Динамо". Мы пропускали удары и быстрые атаки, - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". - Состав на матч с "Зенитом"? Есть определенная обойма, игроки, которых мы снова поставили. Ахъядов? Это риск, но у нас нет номинального правого латераля. Приходится игроков не на своих позициях использовать. Но мы провели тактическое и личное собеседование.

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