Магомед Адиев может взять паузу в тренерской карьере после ухода из "Анжи"

Российский 41-летний специалист Магомед Адиев не исключает того, что приостановит тренерскую деятельность после ухода с поста главного тренера "Анжи".

– Веду разговоры по поводу будущего с клубами РПЛ, но пока никакой конкретики нет. Может так случиться, что возьму паузу. Ясность может наступить к тому времени, когда клубы отправятся на первые сборы, – цитирует ТАСС Адиева.

Магомед Адиев был главным тренером "Анжи" с лета 2018 года. В завершившемся сезоне клуб занял 15-е место в РПЛ и лишился прописки в элитном дивизионе. Специалист заявил об уходе со своей должности 26 мая, когда истек заключенный с ним контракт.