Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев - о матче с ЦСКА (0:2) в 25-м туре чемпионата России.

- Для общего уровня премьер-лиги этого всего равно мало, но для нашей ситуации было достаточно моментов. К сожалению, какой уже матч мы не забиваем. Нельзя сказать, что мы бы выиграли, если бы забили. Класс ЦСКА был ощутимее. Но мы бы выглядели более конкурентоспособно, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч Футбол 1". - Есть группа ребят, которые во взрослом футболе не играли. Первый гол - это нехватка опыта. Мы еще до матчей проиграли стадионам "Зенита" и "Краснодара", их атмосфере. Я говорил: " давайте сделаем так, чтобы стадион на нас сегодня не давил". Апти Ахъядов имел моменты, но не забил. Надеюсь, в следующих играх его прорвет.

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