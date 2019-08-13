00:24 | Футбол — РПЛ

Магнуссон считает, что у "Сочи" очень неплохая команда

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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура с "Сочи" (0:0).

– Мы создавали много моментов, пытались забить, но не получилось этого сделать, – цитируют Магнуссона "Известия". – Футболисты "Сочи" хорошо оборонялись. Да, и в целом у них очень неплохая команда. Обидно, что не удалось победить, но мы приложим все усилия, чтобы сделать это в следующих матчах.

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