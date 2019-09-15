Магнуссон считает, что «Тамбов» незаслуженно занимает последнее место в РПЛ

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон после победы своей команды над «Тамбовом» (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России признался, что ему было тяжело играть против соперника.

— Да, конечно, «Тамбов» — очень серьезный соперник, тяжело против них играть, — сказал Магнуссон в эфире телеканала «Матч Премьер». — Последнее место — незаслуженное место для них. В конце армейцы смогли склонить чашу в свою пользу, но игра была очень трудная. Как повлияла пауза на матчи национальных сборных? Это помогает командам, потому что международная футболисты получают практику на уровне сборных. Я вернулся достаточно свежим, что позволило мне выплеснуть всю энергию в игре с «Тамбовом». Мой гол и удары ЦСКА? Безусловно, пытались бить, но соперник грамотно оборонялся. В том эпизоде обработал мяч и хорошо пробил. Мне повезло, что мяч залетел в ворота. Очень горд моими ребятами!

ЦСКА с 19 очками располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» — 16-я строчка и 5 баллов.

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