Магнуссон против «Тамбова»: гол в концовке матча и желтая карточка, которая не позволит сыграть «Краснодаром»
15 сентября 2019, 18:22
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон забил гол на 4-й компенсированной минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Тамбова». На 90-й минуте встречи 26-летний исландец получил предупреждение за фол на форварде хозяев Андрее Часовских.
Данная желтая карточка стала четвертой для Магнуссона в текущем чемпионате России. Защитник пропустит игру 10-го тура РПЛ против «Краснодара». Встреча пройдет 22 сентября.
? Хёрдур Магнуссон в добавленное время приложился с дальней дистанции и установил окончательный счёт в матче.#МАТЧПРЕМЬЕР #ТамбовЦСКАhttps://t.co/F0bkwy0ge7— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
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