Магнуссон на русском языке обратился к болельщикам ЦСКА после победы над «Тамбовом»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон после победы его команды над «Тамбовом» (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России опубликовал новые фотографии в своем Instagram. 26-летний исландец на русском поблагодарил фанатов москвичей за поддержку в прошедшей встрече.

Магнуссон отметился голом на 4-й компенсированной минуте матча с «Тамбовом».

— Победа над «Тамбовом» стала для нас уже третьей подряд! — написал в Instagram Магнуссон. — Мы проделали отличную работу, и я счастлив, что забил гол и получил награду «Игрок матча». Я хочу посвятить эту награду нашим замечательным болельщикам, которые сопровождают нас на выездных матчах. Замечательная поддержка в течение всей игры! Спасибо!

ЦСКА с 19 очками располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» — 16-я строчка и 5 баллов.

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