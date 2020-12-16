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Мацуев о матче «Зенит» — «Спартак»: «Красно-белым нужно биться кровь из носа»

09:48
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак».

— Я всегда говорю, что если мы ведем речь о дерби, то на каких бы местах команды не находились, это всегда с чистого листа, — сказал Мацуев. — Тем более, если мы говорим о «Зените» и «Спартаке», которые находятся в лидерах. Понятно, что «Спартак» сейчас немножко выпустил «Зенит» вперед, на 3 очка. И теперь, чтобы не допустить шестиочкового отрыва, «Спартаку» нужно, конечно, кровь из носа биться, как говорят.

Поэтому мы всегда ждем спектакля, мы всегда ждем искрометного футбола. И я хочу, чтобы мы больше говорили именно о футболе, о настоящей битве больших клубов, а не о судейских скандалах и скандалах в подтрибунных помещениях. Потому что сейчас все это выходит на первый план, а не сам футбол. Все уже осознают, что уровень нашего чемпионата очень сильно упал, и, конечно, игра наших ведущих команд — это надежда на то, что мы увидим настоящий футбол, настоящую битву двух наших титанов. Естественно, мое сердце живет «Спартаком». Но, еще раз повторяюсь, я буду ждать честной и красивой игры.

(Алла Родкина)

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 16 декабря, начало — в 20.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Следующий матч

Место: 1 | Очки: 38
Зенит
В П В П Н
20:00 16/12/2020
- : -
+23 =17 -20 (92 - 84)
Место: 2 | Очки: 35
Спартак
П В В Н Н
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Дуглас Сантос
6.26
А. Дзюба
6.22
А. Ерохин
6.17
А.С. Соболев
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Айртон
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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