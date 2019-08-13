Мачей Рыбус: "До встречи с "Уралом" все матчи "Локомотива" были крайне напряженными"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус прокомментировал разгромную победу над "Уралом" (4:0) в матче 5-го тура РПЛ. "Железнодорожники" занимают 5-е место в турнирной таблице с 10 очками.

- Для нас важно было одержать именно такую победу, – цитируют Рыбуся "Известия". – До этого все матчи были крайне напряженными, а с "Уралом" нам удалось добиться очень уверенной победы, и при этом мы могли забить еще больше голов. Положительный момент в том, что нам удалось одинаково хорошо провести оба тайма. Ранее одна из половин матча у нас получалась хорошо, а вторая не очень. Надеюсь, мы прибавим и будем играть еще лучше.

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