Мацей Рыбус: «На установке Семин просил сыграть в защите так же, как с «Байером»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что его команде не хватает братьев Миранчуков.

— Мы настраивались на эту игру. Даже на кубковый матч не поехало несколько человек, — рассказал Рыбус.

— Насколько сложно играть команде без Миранчуков?

— Это хорошие футболисты, которые много помогают команде и забивают мячи. Наша игра идет через Миранчуков. Их не хватает. Но надо справиться с этой проблемой.

— Сегодня вы играли лучше соперника. За счет чего?

— В начале матча было тяжело, потому что питерцы хорошо играли в пас, контролировали мяч, но опасных моментов не создавали. У нас их было больше.

— Крыховяк сказал, что главным была сегодня защита. Согласны с ним?

— В каждом матче пытаемся играть на ноль, но не всегда получается. Семин просил на установке сыграть в защите так же, как против «Байера» и мы пытались это сделать. Хорошо, что сыграли на ноль. Теперь надо восстанавливаться — скоро играть против «Атлетико».

— У трех команд равное количество очков, и ЦСКА завтра может возглавить таблицу. Вам нравится такая упорная борьба с минимальными отрывами?

— Конечно, нравится. Чемпионат получается напряженным и эмоциональным. Каждая команда может отнять очки у лидеров. (Елена Григорьевская)