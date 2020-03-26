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«Любой проступок должен оцениваться адекватно». Романцев заступился за Кокорина и Мамаева

26 марта 2020, 21:30
Олег Романцев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Олег Романцев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

— Любой проступок должен оцениваться адекватно, — приводит слова тренера «Матч ТВ». — Мое личное мнение, на которое я имею право: Пашу и Сашу судили не по делу, а напоказ. Но в том, что ребята стали другими, можно не сомневаться. Они многое поняли в этой жизни. Очень за них рад.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/

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