«Любой проступок должен оцениваться адекватно». Романцев заступился за Кокорина и Мамаева

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

— Любой проступок должен оцениваться адекватно, — приводит слова тренера «Матч ТВ». — Мое личное мнение, на которое я имею право: Пашу и Сашу судили не по делу, а напоказ. Но в том, что ребята стали другими, можно не сомневаться. Они многое поняли в этой жизни. Очень за них рад.