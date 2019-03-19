"Любимый, будь сильным". Супруга поздравила Кокорина с днем рождения

Супруга форварда "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в своем Инстаграме поздравила мужа с днем рождения. Сегодня, 19 марта, футболисту исполнилось 28 лет.

"Любимый, с днем рождения. Будь сильным. Мы всегда рядом. Все наладится, и все будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждем тебя", – написала Валитова в Инстаграме.

Кокорин находится под следствием по делу о хулиганстве и побоях с 8 октября 2018 года. Вместе с Павлом Мамевым, младшим братом Кириллом и Александром Протасовицким устроили драки в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.