Лысов выбыл на несколько матчей из-за травмы бедра

Защитник «Локомотива» Михаил Лысов не примет участия в ближайших матчах клуба из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба. Игрок на тренировке получил травму сухожилия одной из мышц бедра. Также он не примет участия в сборе молодежной сборной России.

Еще один защитник «Локо» Мачей Рыбус испытывает незначительный дискомфорт в области мышц голени. В ближайшее время он должен вернуться в общую группу.

Оба футболиста пропустили вчерашний матч 6-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).