РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Лысов выбыл на несколько матчей из-за травмы бедра

19 августа 2019, 12:43
Теги:

Защитник «Локомотива» Михаил Лысов не примет участия в ближайших матчах клуба из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба. Игрок на тренировке получил травму сухожилия одной из мышц бедра. Также он не примет участия в сборе молодежной сборной России.

Еще один защитник «Локо» Мачей Рыбус испытывает незначительный дискомфорт в области мышц голени. В ближайшее время он должен вернуться в общую группу.

Оба футболиста пропустили вчерашний матч 6-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

Динамо — Локомотив

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20674

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир