Лысов выбыл на несколько матчей из-за травмы бедра
19 августа 2019, 12:43
Защитник «Локомотива» Михаил Лысов не примет участия в ближайших матчах клуба из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба. Игрок на тренировке получил травму сухожилия одной из мышц бедра. Также он не примет участия в сборе молодежной сборной России.
Еще один защитник «Локо» Мачей Рыбус испытывает незначительный дискомфорт в области мышц голени. В ближайшее время он должен вернуться в общую группу.
Оба футболиста пропустили вчерашний матч 6-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи