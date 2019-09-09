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Лукас Сантос — в основе ЦСКА на товарищеский матч с «Араратом»

9 сентября 2019, 11:30
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Новичок ЦСКА полузащитник Лукас Сантос выйдет в основном составе команды на товарищеский матч с московским «Араратом», сообщается в официальном Twitter армейского клуба.

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Тикнизян, Крачковский, Янов, Марадишвили.

Встреча начнется в 12.00 на поле тренировочной базы Вытутинки.

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