Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос объяснил причины поражения от «Ростова» (1:3) в 12-м туре чемпионата России.

— Лукас, команда потерпела второе домашнее поражение подряд. В чем его причины?

— Было фатальное стечение обстоятельств: мы достаточно быстро пропустили два гола — приводит слова футболиста официальный сайт ЦСКА. — Возможность переломить ход встречи у нас была, но мы ей не воспользовались и проиграли. Неприятная ситуация, но мы не опустим рук и будем с высоко поднятой головой биться дальше. Самое главное — не вешать нос. Мы знаем, что у нас сильная, боевая команда. Нужно продолжать бороться.

— Проигранные матчи с «Эспаньолом» и с «Ростовом» что-то роднит?

— Только то, что мы уступили два раза на нашей домашней арене. Но в остальном я не думаю, что игры похожи. С «Эспаньолом» мы провели прекрасный первый тайм: контролировали игру, доминировали на поле, но не использовали свои шансы. Здесь у нас тоже был момент в самом начале, но потом мы пропустили дважды. Нам необходимо работать над реализацией. Мы это делаем на каждой тренировке, но нужно еще больше стараться. Мы должны сосредоточиться, сплотиться и двигаться дальше.

— Ты не реализовал прекрасный момент. Уже видел мяч в воротах?

— Я очень хотел забить свой первый гол за ЦСКА. Уже положил корпус, но мяч не лег мне на ногу так, как я хотел, и ушел в сторону от ворот. Я так надеялся отличиться, ждал этого момента. Мне помешало волнение, чрезмерное желание. Так бывает в игре, когда ты сверхмотивирован. Буду еще больше работать на тренировках, чтобы в следующий раз не оплошать.

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