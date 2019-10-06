Лукас Сантос: «Потерял стопроцентный момент»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос прокомментировал поражение от «Ростова» (1:3) в 12-м туре РПЛ, после которого команда Виктора Гончаренко потеряла первое место в таблице. По его словам, армейцы смогут реабилитироваться.

— Конечно, мы все расстроены, — сказал Сантос. — Но мы отдаем себе отчет в том, что у нас хороший потенциал. Команда мощная, боевая. Сумеем восстановить свои позиции.

— Гол перед перерывом надломил ЦСКА?

— Конечно. Когда первый год пропустили, сразу пошли в атаку, потому что такое положение вещей нас не устраивало. Когда пропускаешь перед перерывом, тем более второй гол, ситуация усложняется. В раздевалке я не был в перерыве, потому что готовился выйти на замену уже в самом начале второго тайма, но команда вышла заряженной, с целью изменить ход матча, и у нас было несколько шансов исправить ситуацию. К сожалению, не реализовали наши возможности.

— Во втором тайме у вас был убойный момент. Почему не удалось забить?

— Безусловно, когда у тебя такое волнение, такое желание выйти и помочь команде — это распирает и, конечно, мешает, потому что настолько возбуждён. В том моменте я уже заложил корпус, готов был забить, но мяч в последний момент поднялся, и я не смог приложиться так, как хотел. К сожалению, потерял стопроцентный момент — это надо отрабатывать на тренировках. (Константин Колмаков)