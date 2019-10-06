Лукас Сантос: «Гончаренко мне доверяет»

Нападающий ЦСКА Лукас Сантос рассказал о своих отношениях с главным тренером Виктором Гончаренко после поражения от «Ростова» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ.

— У вашего тренера была непростая неделя, как удалось это пережить?

— Неделя была плохая не только для тренера, но и для всех игроков. Но коллектив у нас сплоченный — один за всех и все за одного. Мы все вместе переживаем эту ситуацию.

— Вы не так много времени играете, как вам работается с Гончаренко?

— В один день ко мне придет уверенность и место в составе. В первый же день в ЦСКА Гончаренко успокоил меня, сказал, что доверяет мне. Это помогло мне в адаптации. Тренер мне доверяет, это самое главное.

— Согласны с тем, что Гончаренко ставит в основу только сильнейших?

— Тренер видит развитие каждого футболиста, видит, как каждый себя проявляет на неделе, в соответствие с этим ставит людей в состав. Это нормально явление. Нас эта конкуренция только подстегивает. Все ребята работают на пределе возможностей.

Сейчас отдохнем и вернемся с холодной головой. Поставим голову на место, чтобы все страсти улеглись. Когда все вернутся, уверен, что мы опять все объединимся и выработать какие-то новые шаги, чтобы снова побеждать. (Константин Колмаков)