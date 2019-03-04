Луиз Адриану признан лучшим игроком "Спартака" в сезоне-2017/18

Лучшим игроком "Спартака" по итогам прошлого сезона признан форвард Луиз Адриану, сообщает официальный Твиттер красно-белых.

Бразильский нападающий признан лучшим по итогам голосования болельщиков команды. Ему будет вручена премия "Золотой кабан". Церемония пройдет на одной из ближайших домашних игр "Спартака".

31-летний бразилец в текущем сезоне провел 21 матч за "Спартак" и забил пять мячей при четырех голевых передачах. В прошлом сезоне он в 38 матчах забил 15 мячей при восьми ассистах.

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