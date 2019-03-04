Луиз Адриану признан лучшим игроком "Спартака" в сезоне-2017/18

Лучшим игроком "Спартака" по итогам прошлого сезона признан форвард Луиз Адриану, сообщает официальный Твиттер красно-белых.
Бразильский нападающий признан лучшим по итогам голосования болельщиков команды. Ему будет вручена премия "Золотой кабан". Церемония пройдет на одной из ближайших домашних игр "Спартака".
31-летний бразилец в текущем сезоне провел 21 матч за "Спартак" и забил пять мячей при четырех голевых передачах. В прошлом сезоне он в 38 матчах забил 15 мячей при восьми ассистах.
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По итогам голосования болельщиков, приз "Золотой кабан", который уже много лет вручается лучшему игроку красно-белых в сезоне, достанется Луису @LuizAdriano_9 Адриано!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 марта 2019 г.
Церемония награждения лучшему игроку сезона-2017/18 состоится на одной из ближайших домашних игр #Спартак’а. pic.twitter.com/qKSTMWVxMD
Дополнительная информация
https://twitter.com/fcsm_official/status/1102658075398426625