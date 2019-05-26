Луиш Нету: "Зенит"– моя семья. Это один из лучших коллективов, в которых я когда-либо был"

Защитник "Зенита" Луиш Нету после матча 30-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:1) поделился своими эмоциями. Нету поблагодарил всех и отметил, что каждый член "Зенита" проделал невероятную работу по ходу сезона. Для Нету эта встреча стала последней в составе питерского клуба.

– Луиш, этап в "Зените" подошел к концу. Что чувствуете?

– Чувства смешанные. Все это время Петербург был для меня домом. Уверен, я ещё вернусь. Это было отличное время для меня. В каждой игре, в каждом моменте я старался показать все, на что способен. Спасибо каждому!

– Что думаете насчёт своего будущего?

– За "Зенит" в Лиге Чемпионов я играл против "Порту", против "Бенфики". Может, сложится так, что я окажусь там (улыбается). В любом случае я настроен максимально отдаваться игре за новую команду и помогать ей добиваться побед и выигрывать трофеи. Что касается "Зенита", у нас отличная команда, весь штаб, база, стадион. Каждый работал максимально хорошо и поэтому мы добились такого результата. Желаю самого наилучшего каждому в "Зените".

– Для защитника всегда неприятно, когда команда уходит с поля с пропущенным мячом. Для вас к тому же это был прощальный матч. Расстроены?

– Да, для любого защитника это знак, что ты что-то сделал не так. Но важнее победа в последнем матче. Может, мы были немного медлительны, позади длинный сезон. "Зенит"– это большая семья, это один из лучших коллективов, в которых я находился когда-либо. Мы проделали очень большую работу и обеспечили титул аж за три месяца до конца чемпионата. Каждый внёс в этот успех большой вклад.

– Можете на прощание что-то сказать болельщикам на русском?

– Это было невероятное время, спасибо всем большое. "Зенит"-моя семья, а Питер– дом.

– Решили не бриться по случаю золотых медалей?

– Я немного укоротил бороду. Наголо не брился лет десять. Боюсь, что теперь будут проблемы с кожей в таком случае (улыбается). (Артем Рябовол)