Лучшие. Версия Титова

Экс-капитан и тренер «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» назвал свои варианты лучших партнеров, тренеров и команды.

— Лучший партнер за карьеру?

— Очень тяжело сделать выбор! Назову, наверное, всю команду с 1996 по 2001 годы.

— Лучший тренер?

— Ну, конечно, Олег Иванович Романцев. С ним работал с 1992 по 2003 год. Но потом, кстати, даже успел поиграть в Туле под руководством Аленичева. (Смеется.) Отмечу и своего первого тренера Анатолия Федосееича Королева, который довел от 7-летнего мальчишки до дубля. Хочу пожелать ему крепкого здоровья!

— Ваш лучший «Спартак»?

— В период с 1995-го по 2002-й. В 95-м команда выиграла все матчи в группе Лиги чемпионов. Я уже находился под основой, пару раз выходил на замену. Очень гармоничный состав, просто летали по полю. Да, сегодня уровень ЛЧ выше, но это не умаляет заслуг нашего «Спартака». Вспоминаю все наши Лиги чемпионов, где мы одержали много ярких побед. (Вячеслав Короткин)

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