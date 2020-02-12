Большое интервью молодого полузащитника «Спартака», который перед третьим сбором переведен во вторую команду.

Парень из Смоленска много забивал за «Чертаново» и «Спартак-2», а теперь дорос до молодежной сборной России. На втором сборе в Катаре Глушенков выходил на поле в каждом из трех матчей на Кубке «Париматч Премьер». Впрочем, у «Спартака» большой выбор в группе атаки, и перед третьим сбором главный тренер Доменико Тедеско перевел Максима во вторую команду. Сам футболист, с которым мы разговаривали в Дохе, подчеркивал, что при таком сценарии он готов поехать за игровой практикой в аренду.

— Вы говорили, что иногда сами просились во вторую команду, чтобы чаще играть. Сейчас вы стараетесь закрепиться в основе, но мало ли. Вариант с арендой вас устроит?

— Да, абсолютно нормально. Я молодой футболист и хочу играть. Лучше уйти в аренду и играть 90 минут или в «Спартаке-2» быть в стартовом составе, чем выходить на замену на 5-10 в первой команде.

— Мы видели, что вы готовы и к премьер-лиге, так что вам, наверное, уже не так интересен вариант с ФНЛ?

— Это да, но посмотрим, что будет дальше. Будет видно после сборов.

— Перед глазами примеры Николая Комличенко и Вячеслава Караваева, которые показали, что можно пройти через не самые сильные европейские команды и попасть в топовые российские. Вы бы могли представить себя на их месте?

— Представить не могу. Но если бы выпала возможность, то я попробовал бы, наверное. Но об этом еще подумать надо. (Дмитрий Зеленов, Евгений Белоусов)

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Какой смысл отправлять Глушенкова в «Спартак-2»? Рабинер не согласен с решением Тедеско