"Лучше промолчать, чем говорить неправду". Беленов - о вратарской линии сборной России

Голкипер "Уфы" Александр Беленов заявил, что спокойно относится к тому, что его не вызывают в сборную России. Он также добавил, что не хочет оценивать вратарскую линию национальной команды.

– Наверное, тяжело попасть в сборную из команды, которая борется за выживание, – приводит слова Беленова bashinform.ru. - "Динамо" исключение, потому что это Москва. Конечно, тренерский штаб обращает внимание на команды, которые вверху таблицы и играют в еврокубках. Я к этому спокойно отношусь.

Как оценить нынешнюю вратарскую линию национальной команды? Если честно, не хочу про это говорить. Лучше промолчать, чем говорить неправду.

Желание попасть в сборную? Я понимаю, что сейчас это нереально, но в будущем все может быть. Для начала надо достойно выступать за свою команду и показывать результаты. Было время, когда в национальную команду попадали вратари, которые не имели игровой практики за свой клуб, но вызывались в сборную. Это все на усмотрение тренера.

В текущем сезоне Беленов провел 28 матчей за "Уфу", в которых пропустил 29 голов.

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