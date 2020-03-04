«Лучше играть на заполненном семитысячнике, чем при семи тысячах на огромном стадионе». «Тамбов» ответил Слуцкому видеороликом

Пресс-служба «Тамбова» опубликовала в Twitter видеоролик по поводу слов главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о малой посещаемости матча 20-го тура чемпионата России (0:0), который прошел в Нижнем Новгороде.

«Лучше играть на заполненном семитысячнике, чем при семи тысячах на огромном стадионе... Посвящается всем, кто считает, что из Тамбова плохая картинка!» — говорится в сообщении.

В конце ролика показаны кадры из Казани и Сочи. На матче «Рубин» — «Динамо» было 4757 зрителей, а на «Сочи» — «Арсенал» — 5720 болельщиков.