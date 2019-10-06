«Лучшая команда в галактике с лучшими болельщиками». Победное фото «Ростова»
6 октября 2019, 19:51
«Ростов» опубликовал совместный снимок команды с болельщиками в матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1).
«Лучшая команда в галактике с лучшими болельщиками! Продолжаем разрывать», — говорится в сообщении «Ростова».
???— Football Club Rostov (@rostovfc) October 6, 2019
Лучшая команда в галактике с лучшими болельщиками!
Продолжаем разрывать. pic.twitter.com/TCm5jsc5uE
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