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«Лучшая команда в галактике с лучшими болельщиками». Победное фото «Ростова»

6 октября 2019, 19:51

«Ростов» опубликовал совместный снимок команды с болельщиками в матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1).

«Лучшая команда в галактике с лучшими болельщиками! Продолжаем разрывать», — говорится в сообщении «Ростова».

ЦСКА — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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