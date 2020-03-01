«Сочи» дома проиграл «Арсеналу» (1:2) в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России. Форвард Евгений Луценко отпраздновал свой второй забитый мяч в ворота хозяев, спародировав поведение нападающего Александра Кокорина.

28-летний Кокорин тоже отличился в игре с туляками.

В текущем сезоне 33-летний Луценко провел 29 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.