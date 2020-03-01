Луценко спародировал празднование Кокорина в матче «Сочи» — «Арсенал»
1 марта 2020, 21:35
«Сочи» дома проиграл «Арсеналу» (1:2) в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России. Форвард Евгений Луценко отпраздновал свой второй забитый мяч в ворота хозяев, спародировав поведение нападающего Александра Кокорина.
28-летний Кокорин тоже отличился в игре с туляками.
В текущем сезоне 33-летний Луценко провел 29 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.
? Победный гол Евгения Луценко в концовке матча #СочиАрсенал#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/z9MyULR4LE— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 1, 2020
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