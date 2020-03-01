РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Луценко превзошел Бакаева и установил рекорд «Арсенала»

1 марта 2020, 22:35
1 марта. Сочи. «Сочи» — «Арсенал» — 1:2. Евгений Луценко празднует забитый мяч в ворота «Сочи». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 марта. Сочи. «Сочи» — «Арсенал» — 1:2. Евгений Луценко празднует забитый мяч в ворота «Сочи». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Форвард туляков Евгений Луценко забил два мяча в ворота «Сочи» в матче 20-го тура Тинькофф — российской премьер-лиги (2:1) и установил новый рекорд «Арсенала» по голам за один чемпионат. 33-летний форвард в 18 матчах отличился девять раз и побил достижение Зелимхана Бакаева, который в прошлом сезоне отметился восемью точными ударами в 25 турах. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забивавшие в составе «Арсенала» более пяти голов за сезон:

Сезон

Игрок

Матчи

Голы

2019/20

Евгений Луценко

18

9

2018/19

Зелимхан Бакаев

25

8

2017/18

Лука Джорджевич

22

7

2018/19

Лука Джорджевич

23

7

2017/18

Артем Дзюба

10

6

2016/17

Федерико Расич

12

6

2018/19

Резиуан Мирзов

23

6

2017/18

Сергей Ткачев

28

6
Сочи — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 41503
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир