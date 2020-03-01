Луценко превзошел Бакаева и установил рекорд «Арсенала»
1 марта 2020, 22:35
Форвард туляков Евгений Луценко забил два мяча в ворота «Сочи» в матче 20-го тура Тинькофф — российской премьер-лиги (2:1) и установил новый рекорд «Арсенала» по голам за один чемпионат. 33-летний форвард в 18 матчах отличился девять раз и побил достижение Зелимхана Бакаева, который в прошлом сезоне отметился восемью точными ударами в 25 турах. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, забивавшие в составе «Арсенала» более пяти голов за сезон:
|
Сезон
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
2019/20
|
Евгений Луценко
|
18
|
9
|
2018/19
|
Зелимхан Бакаев
|
25
|
8
|
2017/18
|
Лука Джорджевич
|
22
|
7
|
2018/19
|
Лука Джорджевич
|
23
|
7
|
2017/18
|
Артем Дзюба
|
10
|
6
|
2016/17
|
Федерико Расич
|
12
|
6
|
2018/19
|
Резиуан Мирзов
|
23
|
6
|
2017/18
|
Сергей Ткачев
|
28
|
6
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