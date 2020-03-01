Луценко превзошел Бакаева и установил рекорд «Арсенала»

Форвард туляков Евгений Луценко забил два мяча в ворота «Сочи» в матче 20-го тура Тинькофф — российской премьер-лиги (2:1) и установил новый рекорд «Арсенала» по голам за один чемпионат. 33-летний форвард в 18 матчах отличился девять раз и побил достижение Зелимхана Бакаева, который в прошлом сезоне отметился восемью точными ударами в 25 турах. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забивавшие в составе «Арсенала» более пяти голов за сезон: