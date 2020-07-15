Луценко до рекорда не дотянулся

В гостевом матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (3:1) прервалась шестиматчевая голевая серия нападающего «Арсенала» Евгения Луценко, забивавшего в каждом туре после возобновления чемпионата.

33-летний форвард не смог повторить рекорд высшего дивизиона, который делят четыре форварда, отличавшихся в семи последовательных турах — Георгий Деметрадзе, Дмитрий Вязьмикин, Александр Кержаков и Федор Смолов. Правда, Деметрадзе, как и Алехандро Домингес умудрялись отличиться в восьми матчах подряд, но встреча «Алании» грузина с «Ротором» не завершилась и ее результат был аннулирован, а аргентинец пропускал некоторые игры чемпионского «Рубина"-2009.

Самые продолжительные результативные серии в чемпионате России

Футболист Клуб Сезон Матчи Голы Федор Смолов Краснодар 2015/16 7 13 Георгий Деметрадзе Алания 1999 7 11 Александр Кержаков Зенит 2002 7 11 Дмитрий Вязьмикин Торпедо 2001 7 10 Олег Веретенников Ротор 1995 6 11 Андрей Каряка Кр.Советов 2004 6 9 Андрей Тихонов Спартак 1999 6 7 Алехандро Домингес Рубин 2009 6 7 Олег Веретенников Ротор 1995 6 6 Евгений Луценко Арсенал 2019/20 6 6

Команда Луценко также прервала продолжительную серию, правда, неприятную. Туляки впервые с марта 2017 года обыграли «Урала», впервые добившись успеха в Екатеринбурге. Правда, баланс противостояния на стороне «шмелей» — 3:2.

Матчи «Арсенала» против «Урала» в премьер-лиге

Дата Город Тренер «Арсенала» Тренер «Урала» Счет Голы 24.10.2018 Екатеринбург Дмитрий Аленичев Александр Тарханов 0:1 Ерохин 29.11.2014 Тула Дмитрий Аленичев Александр Тарханов 1:2 Маслов — Хозин, Смолов 28.08.2016 Екатеринбург Сергей Павлов Вадим Скрипченко 1:1 Власов — Лунгу 10.03.2017 Тула Сергей Кирьяков Александр Тарханов 2:0 Расич-2 14.08.2017 Тула Миодраг Божович Александр Тарханов 2:2 Сунзу, Максимов — Бикфалви, Евсеев 08.12.2017 Екатеринбург Миодраг Божович Александр Тарханов 1:1 Джорджевич — Портнягин 29.09.2018 Екатеринбург Олег Кононов Дмитрий Парфенов 1:2 Ткачев — Панюков-2 13.04.2019 Тула Игорь Черевченко Дмитрий Парфенов 0:0 - 22.09.2019 Тула Игорь Черевченко Дмитрий Парфенов 1:1 Бауэр — Аугустыняк 10.05.2019 Екатеринбург Сергей Подпалый Дмитрий Парфенов 3:1 Хлусевич, Пантелеев, Ткачев — Бикфалви

Эрик Бикфалви забил единственный гол «Урала» и поднялся на третье место в списке бомбардиров клуба из Екатеринбурга в высшем дивизионе, обогнав Альберта Андреева. Больше румына соперники «Урала» страдали только от лидеров команды начала 1990-х — Юрия Матвеева и Игоря Ханкеева.

Лучшие бомбардиры «Урала» в высшем дивизионе

Игрок Годы Матчи Голы Юрий Матвеев 1992-1996 73 42 Игорь Ханкеев 1992-1996 137 32 Эрик Бикфалви 2017-н.в. 86 24 Альберт Андреев 1992-1996 87 23 Спартак Гогниев 2013-2016 57 19 Сергей Передня 1993-1996 105 16 Херсон Асеведо 2013-2014 65 14 Олег Кокарев 1994-1996 86 14 Владимир Ильин 2017-2019 75 13 Эдгар Манучарян 2013-2017 81 13

(Кирилл Бурдаков)