Луценко до рекорда не дотянулся
В гостевом матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (3:1) прервалась шестиматчевая голевая серия нападающего «Арсенала» Евгения Луценко, забивавшего в каждом туре после возобновления чемпионата.
33-летний форвард не смог повторить рекорд высшего дивизиона, который делят четыре форварда, отличавшихся в семи последовательных турах — Георгий Деметрадзе, Дмитрий Вязьмикин, Александр Кержаков и Федор Смолов. Правда, Деметрадзе, как и Алехандро Домингес умудрялись отличиться в восьми матчах подряд, но встреча «Алании» грузина с «Ротором» не завершилась и ее результат был аннулирован, а аргентинец пропускал некоторые игры чемпионского «Рубина"-2009.
Самые продолжительные результативные серии в чемпионате России
|
Футболист
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
2015/16
|
7
|
13
|
Георгий Деметрадзе
|
Алания
|
1999
|
7
|
11
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
2002
|
7
|
11
|
Дмитрий Вязьмикин
|
Торпедо
|
2001
|
7
|
10
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
1995
|
6
|
11
|
Андрей Каряка
|
Кр.Советов
|
2004
|
6
|
9
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
1999
|
6
|
7
|
Алехандро Домингес
|
Рубин
|
2009
|
6
|
7
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
1995
|
6
|
6
|
Евгений Луценко
|
Арсенал
|
2019/20
|
6
|
6
Команда Луценко также прервала продолжительную серию, правда, неприятную. Туляки впервые с марта 2017 года обыграли «Урала», впервые добившись успеха в Екатеринбурге. Правда, баланс противостояния на стороне «шмелей» — 3:2.
Матчи «Арсенала» против «Урала» в премьер-лиге
|
Дата
|
Город
|
Тренер «Арсенала»
|
Тренер «Урала»
|
Счет
|
Голы
|
24.10.2018
|
Екатеринбург
|
Дмитрий Аленичев
|
Александр Тарханов
|
0:1
|
Ерохин
|
29.11.2014
|
Тула
|
Дмитрий Аленичев
|
Александр Тарханов
|
1:2
|
Маслов — Хозин, Смолов
|
28.08.2016
|
Екатеринбург
|
Сергей Павлов
|
Вадим Скрипченко
|
1:1
|
Власов — Лунгу
|
10.03.2017
|
Тула
|
Сергей Кирьяков
|
Александр Тарханов
|
2:0
|
Расич-2
|
14.08.2017
|
Тула
|
Миодраг Божович
|
Александр Тарханов
|
2:2
|
Сунзу, Максимов — Бикфалви, Евсеев
|
08.12.2017
|
Екатеринбург
|
Миодраг Божович
|
Александр Тарханов
|
1:1
|
Джорджевич — Портнягин
|
29.09.2018
|
Екатеринбург
|
Олег Кононов
|
Дмитрий Парфенов
|
1:2
|
Ткачев — Панюков-2
|
13.04.2019
|
Тула
|
Игорь Черевченко
|
Дмитрий Парфенов
|
0:0
|
-
|
22.09.2019
|
Тула
|
Игорь Черевченко
|
Дмитрий Парфенов
|
1:1
|
Бауэр — Аугустыняк
|
10.05.2019
|
Екатеринбург
|
Сергей Подпалый
|
Дмитрий Парфенов
|
3:1
|
Хлусевич, Пантелеев, Ткачев — Бикфалви
Эрик Бикфалви забил единственный гол «Урала» и поднялся на третье место в списке бомбардиров клуба из Екатеринбурга в высшем дивизионе, обогнав Альберта Андреева. Больше румына соперники «Урала» страдали только от лидеров команды начала 1990-х — Юрия Матвеева и Игоря Ханкеева.
Лучшие бомбардиры «Урала» в высшем дивизионе
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Юрий Матвеев
|
1992-1996
|
73
|
42
|
Игорь Ханкеев
|
1992-1996
|
137
|
32
|
Эрик Бикфалви
|
2017-н.в.
|
86
|
24
|
Альберт Андреев
|
1992-1996
|
87
|
23
|
Спартак Гогниев
|
2013-2016
|
57
|
19
|
Сергей Передня
|
1993-1996
|
105
|
16
|
Херсон Асеведо
|
2013-2014
|
65
|
14
|
Олег Кокарев
|
1994-1996
|
86
|
14
|
Владимир Ильин
|
2017-2019
|
75
|
13
|
Эдгар Манучарян
|
2013-2017
|
81
|
13
(Кирилл Бурдаков)