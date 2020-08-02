РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ловрен взял шестой номер. Под ним выступал Иванович

2 августа 2020, 20:55
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Защитник «Зенита» Деян Ловрен определился с игровым номером, сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний хорват будет выступать под шестым номером. Ранее номер принадлежал Юрию Вернидубу, Александру Спиваку, Николасу Ломбертсу, Хави Гарсии и Браниславу Ивановичу.

Ближайший матч «Зенит» проведет 7 августа против «Локомотива» в Суперкубке России.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-08-02-deyan-lovren-vybral-igrovoy-nomer.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир