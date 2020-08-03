Ловрен позвонил Салаху после прибытия в Петербург и похвалил его прическу
3 августа 2020, 16:28
Новичок «Зенита» Деян Ловрен после прибытия в Санкт-Петербург позвонил бывшему партнеру по «Ливерпулю» Мохамеду Салаху. Защитник покинул «красных» по окончании сезона. Видео их диалога опубликовал официальный канал сине-бело-голубых в Youtube.
В первую очередь хорват отметил новую прическу египтянина.
July 29, 2020
Ловрен: — Вау! Крутая стрижка
Салах: — Спасибо, лучше, чем у тебя!
Ловрен: — Да знаю, знаю.
27 июля 31-летний хорват подписал трехлетний контракт с «Зенитом», перейдя из «Ливерпуля».
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=SVppGtW1QP4&feature=youtu.be
Опрос
проголосовало: 9893Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление летом-2020?
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...