Ловрен показал фото, которое хранит в телефоне. Оно связывает его с Россией
3 августа 2020, 22:42
Защитник «Зенита» Деян Ловрен во время интервью клубной пресс-службе показал фото с Президентом РФ Владимиром Путиным.
В кадре также присутствует Лука Модрич, соотечественник 31-летнего Ловрена.
«Фото я никогда не показывал. Лука? В общем, я спросил президента: «Президент, можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?» Я был единственным, кто достал телефон, а Лука просто полез в кадр. Его там быть не должно, ну да ладно», — сказал Ловрен на видео в Youtube-канале «Зенита».
Лука Модрич, Владимир Путин и Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
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