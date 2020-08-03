Ловрен показал фото, которое хранит в телефоне. Оно связывает его с Россией

Защитник «Зенита» Деян Ловрен во время интервью клубной пресс-службе показал фото с Президентом РФ Владимиром Путиным.

В кадре также присутствует Лука Модрич, соотечественник 31-летнего Ловрена.

«Фото я никогда не показывал. Лука? В общем, я спросил президента: «Президент, можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?» Я был единственным, кто достал телефон, а Лука просто полез в кадр. Его там быть не должно, ну да ладно», — сказал Ловрен на видео в Youtube-канале «Зенита».