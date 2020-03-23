«Ловит, как Хомич». «Динамо» взяло под опеку амурского тигра

«Динамо» взяло под опеку амурского тигра. Акция футбольного клуба и Московского зоопарка, приуроченная к столетней годовщине легендарного вратаря — Алексея Хомича, сообщается на странице команды ВКонтакте.

Игровая карьера Хомича продолжалась 11 лет. За это время он сыграл в 198 матчах, в 79 из которых не пропустил голов. В составе московского «Динамо» Хомич дважды становился чемпионом СССР (1945, 1949), а также четыре раза завоевывал серебряные медали первенства страны (1946, 1947, 1948, 1950).

Осенью 1945 года Футбольная ассоциация Англии пригласила «Динамо» как чемпиона СССР принять участие в товарищеском турнире с лучшими командами Британии — английскими «Челси» (3:3), «Кардифф Сити» (10:1) и «Арсеналом» (4:3), а также шотландским «Рейнджерс» (2:2). Во время знаменитого турне «Динамо» по Великобритании английские журналисты прозвали Хомича «Тигром».

Во время Великой Отечественной войны Хомича призвали в армию. В 1943 году высшим руководством страны было принято решение провести товарищеские матчи между командами-союзницами. Ворота советской сборной защищал Хомич.