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Лоськов зарегистрировался в Instagram

01:14
Дмитрий Лоськов в «Локомотиве». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Лоськов в «Локомотиве». Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Лоськов завел себе странице в социальной сети Instagram. 46-летний россиянин, работающий ныне тренером в «Локомотиве», опубликовал первые две фотографии.

«Сегодня, когда складывается ощущение, что живешь в каком-то голливудском фильме, появилось время зарегистрироваться в социальных сетях. Пока не понимаю, как это будет выглядеть, но попробуем», — написал Лоськов.

Напомним, Лоськов является рекордсменом «Локомотива» по матчам (421) и голам (128). Также он с красно-зелеными дважды выигрывал чемпионат России. Дважды он становился лучшим бомбардиром национального чемпионата. По два раза с «Локомотивом» он выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В сборной России сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола.

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