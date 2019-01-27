Лоренсо Мельгарехо: "Заканчивается матч, и я снова добрый"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в интервью "СЭ" отметил, что старается всегда улыбаться и радоваться жизни.

– Мельгарехо называют самым добрым игроком "Спартака". Заставляете себя разозлиться на поле?

– Да, в жизни я спокойный парень, стараюсь всегда улыбаться и радоваться жизни. А знаете почему? Потому что футбол – это кайф. Не понимаю, как можно приходить на тренировку со сложным лицом, быть чем-то постоянно недовольным. Даже тренироваться надо с удовольствием, это ведь моя любимая работа. Но когда начинается матч, на поле надо быть бойцом. Только звучит свисток – все, весь мир сужается. Не существует ничего – ни семьи, ни друзей, только твоя команда. В эти 90 минут команда – твоя семья. Стадион – твой дом. Вот такой у меня подход. И когда все заканчивается, и мы уходим в раздевалку, я снова добрый Лоренсо.

– В жизни вообще ничего не злит?

– Бывает. Но обычно всякие глупости. Я отходчивый. Проходит полчаса-час, и все нормально, не коплю обид. Есть только две вещи, которые не прощу – если кто-то посягнет на семью и если кто-то обманет. Сам никогда никого не обманываю и не терплю этого по отношению к себе.

– А в футболе вас не обманывали? Тренеры, агенты?

– О нет. Слава Богу, никогда. (Дмитрий Зеленов)

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