Лоренсо Мельгарехо: "Разговоров о продлении контракта со "Спартаком" пока не было"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в интервью "СЭ" отметил, что ему хотелось бы выиграть еще что-то за 1,5 года контракта с красно-белыми.

– Вы уже три года в "Спартаке". Стали своим за это время?

– Конечно. Вроде только что это было, а на самом деле столько всего произошло! Никогда не забуду, как тепло меня приняли в клубе. Как хорошо отнеслись болельщики, спасибо им за это! Три года пролетели на одном дыхании, мы стали за это время чемпионами, и я очень надеюсь повторить это – еще до того, как покину "Спартак".

– Когда же это произойдет? Когда попрощаетесь со "Спартаком"?

– Контракт действует еще полтора года. С одной стороны, много, с другой – не очень, время-то быстро летит. Разговоров о продлении пока никаких не было, но это нормально. Ситуация никак не напрягает. Концентрируюсь на работе, на тренировках.

– Самому что хотелось бы?

– Пока не знаю. Главное – играть. Мне 28 лет, есть силы и опыт. В Европе давно, полностью освоился. Такие решения надо принимать взвешенно, обсудить все с семьей, выслушать мнение родных. В России я уже шесть лет, мне тут очень нравится. Страна, столица, все круто. Действительно здесь счастлив. И жить, и играть. Посмотрим. Главное другое – несмотря на то, что контракт подходит к концу, надо до его завершения что-то еще выиграть со "Спартаком"! (Дмитрий Зеленов)

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