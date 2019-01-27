Лоренсо Мельгарехо: "Кононов просит не забывать об обороне"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер команды Олег Кононов требует от игроков не забывать об обороне.

– Что требует Кононов?

– При всей его любви к комбинационному футболу он просит не забывать об обороне. Я должен отрабатывать. Нельзя оставаться впереди. Так что много ношусь вперед-назад.

– Играть слева в обороне, как против "Зенита", совсем не по душе?

– Да нет, почему. Просто на этой позиции другая специфика. Я сказал бы – это более требовательная позиция. Нужно гораздо больше думать об обороне, об опеке соперников, о том, как не оставить за спиной свободное пространство. Нормально себя чувствую крайним защитником. Для меня важнее играть, а где – пусть решает тренер. Сейчас меня рассматривают на другой позиции, чему я рад. Но могу выйти и слева. (Дмитрий Зеленов)

Полное интервью Лоренсо Мельгарехо