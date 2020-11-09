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«Дзюба доказал, что не даром капитан сборной». Лопырева — о скандале

00:27
Виктория Лопырева. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Виктория Лопырева. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева рассказала, как форвард «Зенита» Артем Дзюба мог избежать скандала с интимным видео.

«Знакомый гуру соцсетей говорит, что есть только один способ не увидеть свои «голые» фотографии в инете — не фотографироваться «голым», — написала Лопырева в Twitter. — История Артема именно про цифровую гигиену. Он хороший друг и живой человек! А сегодня доказал, что не даром капитан сборной. На поле».

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.

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