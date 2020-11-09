Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева рассказала, как форвард «Зенита» Артем Дзюба мог избежать скандала с интимным видео.

«Знакомый гуру соцсетей говорит, что есть только один способ не увидеть свои «голые» фотографии в инете — не фотографироваться «голым», — написала Лопырева в Twitter. — История Артема именно про цифровую гигиену. Он хороший друг и живой человек! А сегодня доказал, что не даром капитан сборной. На поле».

Знакомый гуру соц.сетей, говорит, что есть только один способ не увидеть свои «голые» фотографии в Инете — не фотографироваться «голым». История Артёма, именно про цифровую гигиену.Он хороший друг и живой человек!А сегодня доказал, что не даром капитан сборной.На поле @zenit_spb pic.twitter.com/k1Grbli9gK — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) November 8, 2020

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.