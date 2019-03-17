"Локомотив" - живой!" Гильерме - о победе над "Краснодаром"

Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме после победы над "Краснодаром" в матче 20-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что его команда является живой.

- Мы ждали тяжелый матч, - сказал Гильерме в интервью клубной пресс-службе. - Против "Краснодара" всегда сложно играть. Сегодня был матч за шесть очков. Мы свою задачу выполнили. Всегда говорю, что дома нужно обыгрывать любого соперника. Сегодня мы победили. "Локомотив" живой!

Я не пропускаю в трех матчах подряд? Это не так важно. Главное, победа. Можно пропустить два или три, но победить.

"Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

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