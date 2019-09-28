«Локомотив» — «Зенит»: почему ВАР не исправил ошибку арбитра Вилкова? В ворота хозяев не назначен пенальти
28 сентября 2019, 20:17
На 1-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» арбитр Михаил Вилков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота железнодорожников, не заметив удар Крыховяка по ноге Оздоева или же посчитав, что это не фол. Странно, что в действия судьи не вмешался видеоарбитр Алексей Сухой. В итоге «Локо» избежал пенальти. (Александр Бобров)
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