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«Локомотив» — «Зенит»: почему ВАР не исправил ошибку арбитра Вилкова? В ворота хозяев не назначен пенальти

28 сентября 2019, 20:17
«Локомотив» — «Зенит». «Локомотив» — «Зенит». «Локомотив» — «Зенит». «Локомотив» — «Зенит».
«Локомотив» — «Зенит».
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На 1-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» арбитр Михаил Вилков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота железнодорожников, не заметив удар Крыховяка по ноге Оздоева или же посчитав, что это не фол. Странно, что в действия судьи не вмешался видеоарбитр Алексей Сухой. В итоге «Локо» избежал пенальти. (Александр Бобров)

Локомотив — Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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