На 38-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» арбитр Михаил Вилков поначалу засчитал взятие ворот гостей, а затем гол железнодорожников отменил. Судья поменял свое решение после вмешательство видеоарбитра Алексея Сухого. Именно он заметил, что в ходе голевой атаки «Локо» Жоау Мариу совершил фол по неосторожности — попал коленом левой ноги в пятку. После изучения видеоповтора Вилков определил нарушение правил со стороны игрока хозяев. (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр