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«Локомотив» — «Зенит»: почему отменен гол железнодорожников?

28 сентября 2019, 20:03
«Локомотив» — «Зенит». «Локомотив» — «Зенит». «Локомотив» — «Зенит». «Локомотив» — «Зенит».
«Локомотив» — «Зенит».
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На 38-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» арбитр Михаил Вилков поначалу засчитал взятие ворот гостей, а затем гол железнодорожников отменил. Судья поменял свое решение после вмешательство видеоарбитра Алексея Сухого. Именно он заметил, что в ходе голевой атаки «Локо» Жоау Мариу совершил фол по неосторожности — попал коленом левой ноги в пятку. После изучения видеоповтора Вилков определил нарушение правил со стороны игрока хозяев. (Александр Бобров)

Локомотив — Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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