«Локомотив» — «Зенит»: почему отменен гол гостей?
28 сентября 2019, 21:09
В самом конце матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:0) Мак сравнял счет, однако после некоторой паузы арбитр Михаил Вилков гол отменил. Сначала видеоассистент Алексей Сухой, а затем и сам судья заметили, что в ходе голевой комбинации зенитовец Сутормин подыграл себе правой рукой. (Александр Бобров)
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Судья Вилков отменил два гола в матче «Локомотив» — «Зенит». Все по делу?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи