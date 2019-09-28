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«Локомотив» — «Зенит»: Смолов и Азмун — в стартовых составах команд

28 сентября 2019, 17:36
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 11-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».

У гостей с первых минут сыграет восстановившийся после микротравмы Сердар Азмун. Также на поле выйдет Себастьян Дриусси, участие которого во встрече было под вопросом.

Игра состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Игнатьев — Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов — Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Тугарев, Джорджевич, Эдер.

Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков — Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси — Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Шатов, Осорио, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».

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Локомотив — Зенит

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Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Победой «Локомотива»
32.1%
Результативной ничьей
29.2%
Нулевой ничьей
5.6%
Победой «Зенита»
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https://premierliga.ru/match/match_13201.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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