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«Локомотив» — «Зенит»: Крыховяк открыл счет

28 сентября 2019, 20:12
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«Локомотив» вышел вперед в матче 11-го тура премьер-лиги против «Зенита». На 48-й минуте гол забил хавбек Гжегож Крыховяк. Результативный пас на счету хавбека Жоау Мариу.

Локомотив — Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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